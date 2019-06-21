Burning Sun代表李文浩泪洒庭审现场：「家有患癌老父，恳请保释尽孝」

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昨日韩国中央地方法院召开了针对Burning Sun代表李文浩的第一次公审，李文浩辩称「错把毒品看成是安眠药才服用」，并要求保释「照顾患癌的父亲和年迈的母亲」。

李文浩被怀疑从去年到今年2月於首尔江南夜店等地服用甩头丸（快乐丸）、K份等毒品多达十几次，且在体内检出了毒品成分，此外还向Burning Sun顾客售卖毒品，但他本人对此表示全部否认。 李文浩律师称：「有可能是在客人劝酒时喝下的。 而且毒品与掰开存放的安眠药看起来很像，他错以为是女友开的安眠药才服用的。 」



李文浩在公审最后发言，哽咽称：「从小经历了很多事，经历坎坷。年老的父亲最后看到我竟是被逮捕、监禁、穿著囚衣的模样。 对父母不孝的罪责感令我每一天都很难熬。 能赡养父母的人仅自己一个。 父亲需要持续接受抗癌治疗和手术，如果没有我，他的生计和住院费都会很困难。 如果能获得保释看，我会尽全力赡养生病的父亲和年迈的父亲。 」

网友对李文浩的发言感到愤懑不平：「给别人家的孩子喂毒品、进行性侵，自己却担心起父亲的赡养问题了？ 」

随后的拘束适否审（法院对已被刑事拘留的犯罪嫌疑人重新审核刑事拘留合法性）非公开进行、李文浩父母旁听，最终，法院根据李文浩在调查期间的态度，认为他存在毁灭证据的可能，拒绝了保释申请。



（图源：KSD）

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