BBC曝光勝利強行拉扯辱罵女性影片，鄭俊英&崔鍾訓集體性侵還調侃受害人：「有生以來最搞笑」

昨日「BBC News Korea」YT頻道公開了對「Burning Sun」事件的最新報導，其中首次曝光鄭俊英聊天室部份對話內容，以及BIGBANG前成員勝利試圖強行拖走女性的影片。

BBC公開了2016年3月聊天室中部份內容，鄭俊英在大邱舉辦粉絲見面會前一晚，與崔鍾訓一起在附近酒店強暴了女性A某，聊天室內另外兩人也在場。 當時A某昏倒撞到頭部而失去意識，這些人居然認為很有趣。



聊天室權某問「昨天品嘗大邱xx了嗎？」 ，鄭俊英發去錄音檔表示：「講真的，這是我有生以來最有趣的一晚。 哥打開閃光燈所以被發現了，幹嘛在那邊開閃光燈啦，啊xx笑死了。」



朴某：「昨天以為那女的腦震蕩了，嚇死我。 跌倒時發出頭骨破碎的聲音。 我和俊英哥都xx嚇到了。」 鄭俊英回復一個笑臉emoji。



曝光此事的SBS姜景潤（音）記者認為，這些人把自己包裝成紳士形象、大部份粉絲都是女性，背地裡卻把女性當做玩具和用來炫耀的戰利品，讓女性失去反抗力並進行侮辱和厭惡。

根據聊天室內容，2016年1月還發生另一起性暴力+非法偷拍事件。 鄭俊英、崔鍾訓及聊天室另外4名成員將崔鍾訓的女性朋友們叫到首爾近郊某滑雪度假酒店喝酒，很快這些女性就醉到失去記憶。傍晚時分，金某在聊天室分享多隻偷拍影片給沒來現場的勝利看，內容包括聊天室成員正在強暴一名失去意識的女性。



BBC還曝光勝利私下影片，包括在遊艇上強行拉扯某女性、作勢要打她、大喊「安靜點、跟我過來」，另一個場合又搬出BIGBANG名號：「妳應該對所有人尊重一些，雖然歐巴我是BIGBANG...」



he forced a woman to do something and almost hit her pic.twitter.com/vPbzuaK3Y9 — (@corneliastreetg) May 19, 2024

此外，「Burning Sun」及不雅聊天室涉案者中，鄭俊英被判有期徒刑5年、已於今年3月刑滿出獄，勝利二審獲得減刑至1年6個月、去年2月出獄崔鍾訓退出樂團FTIsland並被判刑2年6個月、2021年11月出獄。 Burning Sun職員金某和少女時代Yuri親哥權某分別被判有期徒刑5年和4年，YG娛樂前職員許某被判有期徒刑8個月、緩期2年執行。



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