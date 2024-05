BBC曝光勝利強行拉扯辱罵女性影片，鄭俊英&崔鍾訓集體性侵還調侃受害人：「有生以來最搞笑」

昨日「BBC News Korea」YT頻道公開了對「Burning Sun」事件的最新報導,其中首次曝光鄭俊英聊天室部份對話內容,以及BIGBANG前成員勝利試圖強行拖走女性的影片。

BBC公開了2016年3月聊天室中部份內容,鄭俊英在大邱舉辦粉絲見面會前一晚,與崔鍾訓一起在附近酒店強暴了女性A某,聊天室內另外兩人也在場。 當時A某昏倒撞到頭部而失去意識,這些人居然認為很有趣。



聊天室權某問「昨天品嘗大邱xx了嗎?」 ,鄭俊英發去錄音檔表示:「講真的,這是我有生以來最有趣的一晚。 哥打開閃光燈所以被發現了,幹嘛在那邊開閃光燈啦,啊xx笑死了。」



朴某:「昨天以為那女的腦震蕩了,嚇死我。 跌倒時發出頭骨破碎的聲音。 我和俊英哥都xx嚇到了。」 鄭俊英回復一個笑臉emoji。



曝光此事的SBS姜景潤(音)記者認為,這些人把自己包裝成紳士形象、大部份粉絲都是女性,背地裡卻把女性當做玩具和用來炫耀的戰利品,讓女性失去反抗力並進行侮辱和厭惡。

根據聊天室內容,2016年1月還發生另一起性暴力+非法偷拍事件。 鄭俊英、崔鍾訓及聊天室另外4名成員將崔鍾訓的女性朋友們叫到首爾近郊某滑雪度假酒店喝酒,很快這些女性就醉到失去記憶。傍晚時分,金某在聊天室分享多隻偷拍影片給沒來現場的勝利看,內容包括聊天室成員正在強暴一名失去意識的女性。



BBC還曝光勝利私下影片,包括在遊艇上強行拉扯某女性、作勢要打她、大喊「安靜點、跟我過來」,另一個場合又搬出BIGBANG名號:「妳應該對所有人尊重一些,雖然歐巴我是BIGBANG...」



