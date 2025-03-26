朴寒星因丈夫「Burning Sun事件」而中斷活動！時隔6年回歸，首次吐露心聲：「每天都像在地獄一樣」

25日TV朝鮮綜藝《爸爸和我》公開朴寒星（朴韓星）出演的預告片，吸引大家的視線。

在製作組採訪中，朴寒星提到因丈夫「Burning Sun事件」而中斷演藝活動的事情。她表示：「（站在鏡頭前）好像花了6年時間，很抱歉，非常抱歉。因爲丈夫的事情，作爲妻子有責任感，所以出現了這樣的空白期，因為每天都像在地獄一樣，所以與世界隔絕，我沒有和任何人聯繫。」



一起出演節目的朴寒星的父親說：「感覺像是走出了漫長的隧道，我怕（給女兒）帶來傷害，所以更不敢問。」父親在接受製作組採訪時表示：「得了社交恐懼症，連覺都沒睡好。想著要不要從高山上跳下來，想過很多極端的想法。」



朴寒星在2017年與前 Yuri Holdings 代表劉仁碩結婚，膝下有兩個兒子。劉仁碩在2019年與 BIGBANG 出身的勝利被指爲「Burning Sun事件」相關的人物，受到很多批評。他因涉嫌貪污公司資金、介紹性交易等被判處有期徒刑1年8個月，緩刑3年。

當時「Burning Sun事件」受到社會的指責，批判的矛頭也指向劉仁碩的妻子朴寒星。因此朴寒星拍完當時正在出演的電視劇《悲傷時相愛》後，便中斷演藝活動，當時她通過 IG 表示：「關於我丈夫爭議的事件，因為這些疑惑讓更多人擔心，真的很抱歉。隨著年齡的增長，經歷了很多，不管什麼樣的結果，我都會接受，結束電視劇後，我會好好的回顧我的人生，作為一個孩子的媽媽、一個男人的妻子，會努力生活的無羞愧。」而朴寒星最近與新公司簽約，試圖回歸演藝圈。



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