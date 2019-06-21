心疼！《Produce X 101》金國憲練習生腳踝受傷仍堅持完成舞台
明星 2019年6月21日 星期五08:00 Sani
帶傷練習的金國憲一定很痛吧！ 然而節目組連個單獨鏡頭都不給，更加令人心酸了......
近日有網友發現，上周的《Produce X 101》裡，金國憲的右腳踝似乎有受傷，用不知是石膏還是繃帶的東西包裹得嚴嚴實實，比左腳踝粗了一大圈：
排練時的鏡頭看得比較清楚，但因為節目中沒有特別提到這件事，鏡頭也都只有遠景，所以究竟發生什麼事也無法具體得知：
而且，如果沒有看到這麼仔細的話，只看他的表現的話根本不會發現...... 因為他上周的《Believer》舞台完成得真的非常完美啊！ 每一個動作和節拍都到位，完全看不出是有傷的人：
有人認為現在不少歌手都是帶傷演出，甚至在上臺前打針緩解疼痛，所以金國憲這樣的傷沒有到值得特別宣揚的程度。 但還是希望大家能有健康的身體，畢竟現在還很年輕！
（圖源：《Produce X 101》官網及節目截圖）
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留言/評論
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抽風的國憲我們在mix9時都已經知道
你很棒很有實力很努力了加油💪
57分前
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