心疼！《Produce X 101》金国宪练习生脚踝受伤仍坚持完成舞台

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带伤练习的金国宪一定很痛吧！ 然而节目组连个单独镜头都不给，更加令人心酸了......

近日有网友发现，上周的《Produce X 101》里，金国宪的右脚踝似乎有受伤，用不知是石膏还是绷带的东西包裹得严严实实，比左脚踝粗了一大圈：



排练时的镜头看得比较清楚，但因为节目中没有特别提到这件事，镜头也都只有远景，所以究竟发生什么事也无法具体得知：



而且，如果没有看到这么仔细的话，只看他的表现的话根本不会发现...... 因为他上周的《Believer》舞台完成得真的非常完美啊！ 每一个动作和节拍都到位，完全看不出是有伤的人：



有人认为现在不少歌手都是带伤演出，甚至在上台前打针缓解疼痛，所以金国宪这样的伤没有到值得特别宣扬的程度。 但还是希望大家能有健康的身体，毕竟现在还很年轻！



（图源：《Produce X 101》官网及节目截图）

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