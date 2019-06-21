這個組合很可以！崔宇植、孔明有望主演《菜鳥警校生》導演新作《小狗狗》

還記得《菜鳥警校生》（又譯：《青年警察》）的朴敘俊&姜河那嗎？金周煥導演將推出新作品，這次的主角鎖定崔宇植&孔明！ #狗狗相的男人們和狗狗們的故事 #光看劇情簡介就覺得很萌
2017年由朴敘俊、姜河那等主演的電影《菜鳥警校生》，兩位男演員在作品中以火爆的「Bromance」緊緊抓住觀眾們的心。
而該片導演金周煥導演，預計於今年（2019年）下半年拍攝新電影《小狗狗（멍뭉이）》，描述如狗狗般可愛的兩個男人，與狗狗們引發的一場騷動，主角們將在片中散發可愛魅力。選角名單也一併公開，就是最近電影界的大勢──崔宇植&孔明，兩人有望通過本片合作。
崔宇植曾出演過《屍速列車》、《玉子》、《魔女首部曲：誕生》等多部電影，最近更以《寄生上流》與劇組前進「坎城影展」，人氣與演技備受肯定。
孔明則以電影《雞不可失》躍升為「千萬演員」。除大螢幕外，今年下半年還能在小螢幕上看到孔明，他將與千玗嬉、全汝彬、韓芝恩、安宰弘等主演JTBC新金土劇（週五、六播出）《Melo體質》，將在下月（7月）26日首播，共16集。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究