涉毒涉黑幕！深陷泥潭的YG股價暴跌50%，國民年金蒸發$200億一片哀嚎 [釜山後記]從早忙到晚的BTS防彈少年團Magic Shop魔法嘉年華 尹智聖曬出入伍近況照：瘦了也更帥了！ Kakao Friends推出Tefal聯名鍋具～網友：「怎麼捨得用！ 」 這個組合很可以！崔宇植、孔明有望主演《菜鳥警校生》導演新作《小狗狗》 鄭敬淏&朴誠雄《當惡魔呼喊你的名字時》公開首波劇照！將接檔《WWW》於下月31日首播 BTS防彈少年團遭澳洲電視台惡意攻擊！全球ARMY們都怒了「對方回應：節目效果而已」 朴敘俊、安聖基、禹棹煥主演《驅魔使者》將於下月（7月）在韓上映！公開劇照、預告影片 Burning Sun代表李文浩淚灑庭審現場：「家有患癌老父，懇請保釋盡孝」 ATEEZ 奪出道後首冠 成員驚喜感動落淚！ 雖人不在江湖，江湖卻一直有她的傳說！李孝利8年前當宴客的造型再次引起討論～ 心疼！《Produce X 101》金國憲練習生腳踝受傷仍堅持完成舞台

還記得《菜鳥警校生》（又譯：《青年警察》）的朴敘俊&姜河那嗎？金周煥導演將推出新作品，這次的主角鎖定崔宇植&孔明！ #狗狗相的男人們和狗狗們的故事 #光看劇情簡介就覺得很萌



2017年由朴敘俊、姜河那等主演的電影《菜鳥警校生》，兩位男演員在作品中以火爆的「Bromance」緊緊抓住觀眾們的心。

而該片導演金周煥導演，預計於今年（2019年）下半年拍攝新電影《小狗狗（멍뭉이）》，描述如狗狗般可愛的兩個男人，與狗狗們引發的一場騷動，主角們將在片中散發可愛魅力。選角名單也一併公開，就是最近電影界的大勢──崔宇植&孔明，兩人有望通過本片合作。



崔宇植曾出演過《屍速列車》、《玉子》、《魔女首部曲：誕生》等多部電影，最近更以《寄生上流》與劇組前進「坎城影展」，人氣與演技備受肯定。



孔明則以電影《雞不可失》躍升為「千萬演員」。除大螢幕外，今年下半年還能在小螢幕上看到孔明，他將與千玗嬉、全汝彬、韓芝恩、安宰弘等主演JTBC新金土劇（週五、六播出）《Melo體質》，將在下月（7月）26日首播，共16集。

（圖片來源：KSD、TVDaily）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞