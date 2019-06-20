BTS&EXO&BLACKPINK&NCT 127入圍美國2019 Teen Choice Awards候選名單
明星 2019年6月20日 星期四11:01 Sani
BTS防彈少年團、EXO、BLACKPINK、NCT127等團都入圍了！ 投票到本月25日截止，不知今年的榮譽將會花落誰家呢~
據美國媒體報導，防彈少年團、EXO、BLACKPINK、NCT127都進入了Choice International Artist部門的候選名單，同時入圍的還有拉丁男團CNCO、英國女團Little Mix。
其中，防彈少年團在去年接連第二次成為該獎得主，今年能否三連勝也令人矚目：
此外，防彈少年團與Halsey合作的《Boy With Luv》也進入Choice Collaboration部門的候選名單，將與Ed Sheeran和Justin Bieber的《I Don’t Care》等歌曲展開競爭。
BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》則是進入Choice Song：Group部門的候選。
Teen Choice Awards是由美國FOX廣播公司組辦的年度頒獎典禮，旨在獎勵該年度在音樂、電影、體育、電視以及時尚等領域做出傑出貢獻的人，由13至19歲的青少年投票選出獲獎者，今年是第21屆。 偷拍將進行到6月25日，頒獎典禮在8月11日舉行。期待大家獲得好成績！
（圖源：SM，BIG HIT，YG）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞