躺槍的車勝元、姜棟元、李聖經、張基龍等人！YG旗下演員們的苦惱

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YG娛樂連番踢爆多樁醜聞，旗下藝人也惶惶不安，尤其是演員們更是煩惱不堪，本該做好協調工作的經紀公司現在卻忙著給自己藝人添堵，讓眾人受到不必要的猜忌。

從年初與BIGBANG前成員勝利有關的夜店Burning Sun事件，再到最近iKON前隊長B.I涉毒退隊、YG前社長梁鉉錫因涉嫌性招待而辭職，曾是韓娛圈三大巨頭之一的YG已不再是藝人們的安全港灣， 反倒因其自身的污點影響到了藝人們。



現在YG旗下既有有金喜愛、車勝元、崔智友、姜棟元等超一線頂級明星，也有李聖經、南柱赫、張基龍、劉寅娜等新生代人氣明星，因YG經紀體系分為歌手&專輯以及演員兩塊，因此即使歌手們引爆各類負面消息，但YG旗下的演員依舊專注於各自的工作。 然而，當整個公司被質疑涉嫌性招待，加上楊賢碩與弟弟楊敏碩因不光彩事件辭職，YG內部開始惶恐不安。 憤怒的民眾們還在青瓦台請願網站發起了「抵制YG一切商品&作品」的請願，風波終究還是波及到了YG旗下的演員身上。 新作上映在即的車勝元和金喜愛，即將開拍新作品的姜棟元、南柱赫，面對這樣的窘境，他們怎能不苦惱？



據悉娛樂圈業界人士透露，警署和國稅廳調查之後，YG最壞的結果將是旗下藝人全部解散，而韓國多家娛樂經紀公司已經就此結果展開多番討論。

「圖：YG」

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