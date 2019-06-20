躺枪的车胜元、姜栋元、李圣经、张基龙等人！YG旗下演员们的苦恼

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YG娱乐连番踢爆多桩丑闻，旗下艺人也惶惶不安，尤其是演员们更是烦恼不堪，本该做好协调工作的经纪公司现在却忙著给自己艺人添堵，让众人受到不必要的猜忌。

从年初与BIGBANG前成员胜利有关的夜店Burning Sun事件，再到最近iKON前队长B.I涉毒退队、YG前社长梁铉锡因涉嫌性招待而辞职，曾是韩娱圈三大巨头之一的YG已不再是艺人们的安全港湾， 反倒因其自身的污点影响到了艺人们。



现在YG旗下既有有金喜爱、车胜元、崔智友、姜栋元等超一线顶级明星，也有李圣经、南柱赫、张基龙、刘寅娜等新生代人气明星，因YG经纪体系分为歌手&专辑以及演员两块，因此即使歌手们引爆各类负面消息，但YG旗下的演员依旧专注於各自的工作。 然而，当整个公司被质疑涉嫌性招待，加上杨贤硕与弟弟杨敏硕因不光彩事件辞职，YG内部开始惶恐不安。 愤怒的民众们还在青瓦台请愿网站发起了「抵制YG一切商品&作品」的请愿，风波终究还是波及到了YG旗下的演员身上。 新作上映在即的车胜元和金喜爱，即将开拍新作品的姜栋元、南柱赫，面对这样的窘境，他们怎能不苦恼？



据悉娱乐圈业界人士透露，警署和国税厅调查之后，YG最坏的结果将是旗下艺人全部解散，而韩国多家娱乐经纪公司已经就此结果展开多番讨论。

「图：YG」

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