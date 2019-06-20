「行過之處必有美談」鄭允浩親自為聽障職員升級點單系統！
明星 2019年6月20日 星期四08:30 Sani
原來鄭允浩不僅是熱情富翁，也是高效率的執行者！ 為聽障工作人員的體貼之舉太暖心啦~
近日有韓網友分享了允浩的一則軼事，原來這位網友的同事之前所在的公司經常有藝人來訪，而在眾多藝人中，他印象最深的就是東方神起的隊長允浩。
「其他人都是匆匆走過，只有瑜鹵允浩先走過來打招呼，說自己一直在演藝界，不知道其他行業的人是如何工作的，出於好奇問了很多問題。 」
「那家公司裡有向職員免費提供飲食的自助餐吧，管理餐吧的職員有聽覺障礙，所以職員們都是在便利貼上寫好要點的東西給他看。 而瑜鹵允浩卻親自製作了餐吧的Menu，這樣大家就能利用Menu和數位直接與聽障職員溝通，點餐的效率也更高了。 」
「能想出這樣的點子已經很厲害，親自實踐就更加厲害了，讓我覺得這個人真的很端正和周全。 而且還爽快地為大家簽名拍照，真的看的出他的善良。 瑜鹵允浩真的了不起。 」
真的是美談不斷的隊長大人啊！ 允浩本月12日剛剛發行第一張solo專輯《TRUE COLORS》，目前正在宣傳期，這樣的藝人一定要多多支援啊！
（圖源：鄭允浩IG）
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