集性感帥氣於一身 請夏新專輯預告片大放送！ 模範夫婦！車仁杓&辛愛羅18年來始終如一，網讚：身材維持的太好了吧！ 殷志源公開新專輯曲目表 7 月隻身開唱！ 美國8個城市、16天的日程…「鄭氏姐妹」Jessica & Krystal《JK2》拍攝結束！ BTS防彈少年團第 8 支破四億 MV 登場！感性經典作〈Save ME〉人氣依舊 和 GFRIEND 一起前往熱帶吧！最新主打歌 MV 首波預告出爐 EXO伯賢下月（7月）10日SOLO出道！迷你1輯《City Lights》將收錄6首歌曲 BTS&EXO&BLACKPINK&NCT 127入圍美國2019 Teen Choice Awards候選名單 曹政奭帶潤娥《極限逃生》! 究竟是災難片還是搞笑片? 全昭彌終於買到最愛美食高興到飛起！外表少女內心酷帥的她許下的冠軍公約超驚悚XD TWICE娜璉&定延CP俄羅斯套娃般的手幅：這已經是4.0版了XD 《極惡對決》500觀眾擠爆西門町 看馬東石變身馬可愛 躺槍的車勝元、姜棟元、李聖經、張基龍等人！YG旗下演員們的苦惱 「行過之處必有美談」鄭允浩親自為聽障職員升級點單系統！ 「她差點就進了IZ*ONE出道」白間美瑠大膽半裸拍攝個人成人寫真！ 防彈V在公園拍照上傳後...釜山市立公園將他走過的小路加入地標，連拍照處都特別標示了！

原來鄭允浩不僅是熱情富翁，也是高效率的執行者！ 為聽障工作人員的體貼之舉太暖心啦~

近日有韓網友分享了允浩的一則軼事，原來這位網友的同事之前所在的公司經常有藝人來訪，而在眾多藝人中，他印象最深的就是東方神起的隊長允浩。



「其他人都是匆匆走過，只有瑜鹵允浩先走過來打招呼，說自己一直在演藝界，不知道其他行業的人是如何工作的，出於好奇問了很多問題。 」

「那家公司裡有向職員免費提供飲食的自助餐吧，管理餐吧的職員有聽覺障礙，所以職員們都是在便利貼上寫好要點的東西給他看。 而瑜鹵允浩卻親自製作了餐吧的Menu，這樣大家就能利用Menu和數位直接與聽障職員溝通，點餐的效率也更高了。 」



「能想出這樣的點子已經很厲害，親自實踐就更加厲害了，讓我覺得這個人真的很端正和周全。 而且還爽快地為大家簽名拍照，真的看的出他的善良。 瑜鹵允浩真的了不起。 」



真的是美談不斷的隊長大人啊！ 允浩本月12日剛剛發行第一張solo專輯《TRUE COLORS》，目前正在宣傳期，這樣的藝人一定要多多支援啊！





（圖源：鄭允浩IG）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞