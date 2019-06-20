防彈V在公園拍照上傳後...釜山市立公園將他走過的小路加入地標，連拍照處都特別標示了！
明星 2019年6月20日 星期四08:00 Yuan
阿米們可以跟著去「聖地巡禮」啦～
日前，BTS防彈少年團到釜山舉行見面會，V也在推特公開他在釜山公園拍攝的照片，並寫下：「釜山好棒耶～～」這也讓無數的粉絲都跟著去「聖地巡禮」，紛紛透過SNS發上了自己的認證照。
近日，釜山市政府和市立公園就將V走過的路正式加入地標，更寫道：「BTS來到釜山市民公園了，大家在找V走過的路嗎？現在開始為你指引，各位阿米們，就是你們現在在走的這條路，防彈少年團曾走過的這條路，也一起來走走吧！」
此外，就連V拍攝照片的地方，地上還特別標示「防彈少年團V照片拍攝場所」，這真的非常貼心，讓粉絲們可以拍出同款照片啊（笑）～
而BTS防彈少年團日前在釜山亞運會輔助競技場舉行粉絲見面會，這週也將在首爾奧林匹克體操競技場舉行。
住址：부산광역시 부산진구 새싹로 174 부산시설공단
（圖：推特＠BTS_twt、부산시설공단）
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