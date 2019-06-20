「行过之处必有美谈」郑允浩亲自为听障职员升级点单系统！

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原来郑允浩不仅是热情富翁，也是高效率的执行者！ 为听障工作人员的体贴之举太暖心啦~

近日有韩网友分享了允浩的一则轶事，原来这位网友的同事之前所在的公司经常有艺人来访，而在众多艺人中，他印象最深的就是东方神起的队长允浩。



「其他人都是匆匆走过，只有瑜卤允浩先走过来打招呼，说自己一直在演艺界，不知道其他行业的人是如何工作的，出於好奇问了很多问题。 」

「那家公司里有向职员免费提供饮食的自助餐吧，管理餐吧的职员有听觉障碍，所以职员们都是在便利贴上写好要点的东西给他看。 而瑜卤允浩却亲自制作了餐吧的Menu，这样大家就能利用Menu和数位直接与听障职员沟通，点餐的效率也更高了。 」



「能想出这样的点子已经很厉害，亲自实践就更加厉害了，让我觉得这个人真的很端正和周全。 而且还爽快地为大家签名拍照，真的看的出他的善良。 瑜卤允浩真的了不起。 」



真的是美谈不断的队长大人啊！ 允浩本月12日刚刚发行第一张solo专辑《TRUE COLORS》，目前正在宣传期，这样的艺人一定要多多支援啊！





（图源：郑允浩IG）

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