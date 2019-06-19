「養眼組合」申世景、車銀優雙人畫報公開！黑白濾鏡更顯格調 新劇7月首播
韓劇 2019年6月19日 星期三11:15 JiaJia
「單人CUT」也超好看！申世景、車銀優的「高顏值」，真是令人賞心悅目～
預計於下月（7月）17日接檔《春夜》的MBC新水木劇（週三、四播出）《新入史官具海玲》，由《所羅門的偽證》金浩修編劇執筆，以動盪的19世紀初為背景，而受到性別歧視的女士們作為主人公，描述她們力圖改變「男女有別、貴賤之分」，也是桃源大君李林與手足無措的新人女士官具海玲的浪漫故事。主演為申世景和車銀優，在電視劇首播前，兩人合拍時尚雜誌《Singles》7月號畫報。
在新作品中，申世景飾演「具海玲」，興趣是閱讀西洋書籍，崇拜的人物是伽利略，她是不結婚而不是嫁不出去，為19世紀漢陽的問題女子；車銀優則飾演桃源大君「李林」，宮裡是孤獨的「母胎SOLO」王子，宮外則是漢陽人氣最高的戀愛小說家。過著雙重生活的他，與具海玲結緣，並孕育出愛情。
除黑白濾鏡外，還有以白色為基調的畫報主題。在炎炎夏日中，能藉此感受到清涼氣息。
（圖片來源：MBC《新入史官具海玲》、《Singles》）
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