「养眼组合」申世景、车银优双人画报公开！黑白滤镜更显格调 新剧7月首播
韩剧 2019年6月19日 星期三11:15 JiaJia
「单人CUT」也超好看！申世景、车银优的「高颜值」，真是令人赏心悦目～
预计於下月（7月）17日接档《春夜》的MBC新水木剧（周三、四播出）《新入史官具海玲》，由《所罗门的伪证》金浩修编剧执笔，以动荡的19世纪初为背景，而受到性别歧视的女士们作为主人公，描述她们力图改变「男女有别、贵贱之分」，也是桃源大君李林与手足无措的新人女士官具海玲的浪漫故事。主演为申世景和车银优，在电视剧首播前，两人合拍时尚杂志《Singles》7月号画报。
在新作品中，申世景饰演「具海玲」，兴趣是阅读西洋书籍，崇拜的人物是伽利略，她是不结婚而不是嫁不出去，为19世纪汉阳的问题女子；车银优则饰演桃源大君「李林」，宫里是孤独的「母胎SOLO」王子，宫外则是汉阳人气最高的恋爱小说家。过著双重生活的他，与具海玲结缘，并孕育出爱情。
除黑白滤镜外，还有以白色为基调的画报主题。在炎炎夏日中，能藉此感受到清凉气息。
（图片来源：MBC《新入史官具海玲》、《Singles》）
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