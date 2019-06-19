這屆網友太出色了！惡搞YG「毒電影」《藥局》海報：梁鉉錫主演；GD＆勝利擔任男主角

這屆網友太出色了！惡搞YG「毒電影」《藥局》海報：梁鉉錫主演；GD＆勝利擔任男主角

明星   2019年6月19日   星期三08:30   Rui   31

2019年6月，影壇又出現了一部精良巨制，由YG娛樂前社長聯袂旗下多名愛豆領銜主演，片名更是言簡意賅，為《藥局》！

YG娛樂近年來數次爆出涉毒事件，因此在韓國粉絲界有著「藥局」之稱（藥局的韓文縮寫與YG一樣）。 雖然每次風波最終都會被YG娛樂強制壓下，但公司形象早就在民眾心目中一跌再跌。 而就在這幾日YG更是接連爆發「毒案」，雖然都快刀斬亂麻式的解約轟人，卻依舊沒能平息眾怒。 網民們就惡搞出了由YG娛樂的「問題人物」重磅出鏡的電影《藥局》的宣傳海報。

主海報以黑綠色為底色，是在影射YG內部的黑暗與水深嗎? 2019年，更強烈的「藥」（毒品）來了~

梁鉉錫本色出演YG CEO：被查出來的話可以送去日本排毒！

男一號GDra-gone扮演者是巨星權志龍（G-Dragon）：烏煙瘴氣下的終局王者

男二號Strange Eye的扮演者為崔勝鉉（T.O.P）：從頭至尾全都是韓瑞熙

男三號Burning Rmen扮演者李昇炫（勝利）：只要賺到4000億就能玩轉這裡

男四號Be.i扮演者金韓彬（B.I）：我只是想當個天才

友情客串instagrammer韓瑞熙：這樣的話會變得要吸可卡因啊，我生氣了

這屆網民怎麼能如此優秀？

「圖：PANN」

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留言/評論
  • Summer Ieong
    Patricia Matias jeng😂
    33分前
  • Wei-wei Chuan
    温芸宣戴戴
    1小時前
  • 張宜蓁
    你可以說勝利……但是就是不能扯到GD
    1小時前
  • Xiao Fan
    關我們志龍什麼事🙄
    1小時前
  • Diana Zhao
    很無聊有什麼好笑的嗎？
    36分前
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