這屆網友太出色了！惡搞YG「毒電影」《藥局》海報：梁鉉錫主演；GD＆勝利擔任男主角

2019年6月，影壇又出現了一部精良巨制，由YG娛樂前社長聯袂旗下多名愛豆領銜主演，片名更是言簡意賅，為《藥局》！
YG娛樂近年來數次爆出涉毒事件，因此在韓國粉絲界有著「藥局」之稱（藥局的韓文縮寫與YG一樣）。 雖然每次風波最終都會被YG娛樂強制壓下，但公司形象早就在民眾心目中一跌再跌。 而就在這幾日YG更是接連爆發「毒案」，雖然都快刀斬亂麻式的解約轟人，卻依舊沒能平息眾怒。 網民們就惡搞出了由YG娛樂的「問題人物」重磅出鏡的電影《藥局》的宣傳海報。
主海報以黑綠色為底色，是在影射YG內部的黑暗與水深嗎? 2019年，更強烈的「藥」（毒品）來了~
男一號GDra-gone扮演者是巨星權志龍（G-Dragon）：烏煙瘴氣下的終局王者
男二號Strange Eye的扮演者為崔勝鉉（T.O.P）：從頭至尾全都是韓瑞熙
男三號Burning Rmen扮演者李昇炫（勝利）：只要賺到4000億就能玩轉這裡
友情客串instagrammer韓瑞熙：這樣的話會變得要吸可卡因啊，我生氣了
這屆網民怎麼能如此優秀？
「圖：PANN」
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