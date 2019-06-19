韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況- 檢法2首奪冠軍，風在吹刷新高

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這週（6/17、6/18）無線月火收視冠軍首次由《檢法男女2》拿下。有線《風在吹》則突破 5% 刷新最高收視記錄。

無線月火MBC《檢法男女2》不但以 5.9%~7.5%、6.1%~7.7%，刷新自身收視數字也擠下KBS2《Perfume/香水》，成為無線月火收視新冠軍。



KBS2《Perfume/香水》不只數字掉，還一度掉到最低。分別是 4.9%~6.4%、4.8%~6.7%。應該是保住基本收視範圍，只是《檢法男女2》數字一下衝高了。



而落後的SBS《初次見面我愛你》也以 3.0%~3.8%、3.4% ~4.2% 寫下播出以來最高收視記錄。



有線月火的JTBC《風在吹》終於金荷娜知道了實情，一下拉高了數字，以 4.749%、5.204% 刷新收視記錄，持續保持有線月火收視第一。



tvN的《Abyss/深淵》又又跌新低 2.151%、2.035%，下週不曉得會以多少數字結局？20190619



※ 以下有雷 ※

#脆弱又毒舌的申成祿感情完全淪陷在大媽身上，碰上最強明星情敵，怎麼辦？

#鄭大叔團隊再次以小心、仔細解說，拉回整個警署偵辦方向。

#沒想到幕後黑手並不黑心。秘書們組織是為了保護自身被不體恤員工的高層剝削的權益。不太懂為什麼不直接跟金英光坦白，找他出面對抗他舅舅？金栽經的薇若朴真得是善良又可愛，金英光、孫基周算在一起了嗎？。

#甘大叔演技超細膩，好幾次都被他演繹弄得心好酸。金荷娜知道實情及去看甘大叔的演繹也很打心。

#呃，Abyss可以算中棄了嗎？

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