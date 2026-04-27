河正宇、孫錫求化身「全斗煥 X 盧泰愚」！Netflix 新作《普通人們》引爆權力鬥爭，池昌旭驚喜加盟演對手戲！

Netflix 今日正式官宣製作電影《普通人們》，並由《毒梟聖徒》名導尹鍾彬執導。 主演卡司集結了影帝河正宇、「叔系男神」孫錫久、動作戲男神池昌旭，華麗陣容讓全網瞬間沸騰。

《普通人們》以韓國現代史為背景，將鏡頭對準了絕對權力者「全斗煥」與他身邊那位戴著「普通人」面具的萬年二把手「盧泰愚」，以及圍繞其身邊人物的故事。 這部作品預計將深度挖掘權力的背面與人類無止境的慾望，呈現出沉重的時代敘事。

孫錫求將飾演全斗煥之友、萬年二把手「盧泰愚」，將演繹他從二把手爬上一把手寶座的過程中，複雜且微妙的內心變化; 河正宇身為導演尹鍾彬的「御用班底」，這次挑戰歷史關鍵人物、新軍部獨裁政權的絕對權力者「全鬥煥」，展現出震懾全場的一把手氣場。 孫錫求曾在 Netflix 系列劇《D.P：逃兵追緝令》、《殺人者的難堪》中展現強烈的個性演技，他與河正宇之間的權力拉鋸與微妙互動，被視為最重要看點。



除了雙男主角，池昌旭將飾演與盧泰愚對立、被其視為眼中釘的陸官後輩「許學聖」（暫譯），為充滿煙硝味的政壇對決增添更多緊張感。 此外，玄奉植、徐現宇等公認的「黃金綠葉」也確定加入，進一步提高作品的完成度。



尹鍾彬導演憑藉處女作《不可饒恕》（台譯：兄弟以上，斷背未滿）敲開坎城影展大門，隨後更接連交出《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》、《群盜：民亂的時代》及《北風》等叫好叫座的優秀電影。 近年轉戰小螢幕同樣戰績彪炳，Netflix 系列劇《毒梟聖徒》、Disney+系列劇《血謎拼圖》無不展現出對節奏控管與人性黑暗面的極致拿捏，令人期待他在《普通人們》中對時代氛圍與人物心理的縝密描繪。

《普通人們》由Moonlight Film與男子漢影業Sanai Pictures參與製作，預計將透過 Netflix 全球上線。

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