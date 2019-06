因旗下歌手們的毒品爭議被冠上「藥局」稱號!YG娛樂多名演員正在考慮解約,更換新的所屬社! 「香港的ABNEW注意~」AB6IX將於8月24日來香港舉行見面會! 「非電視劇出演者」話題性TOP10!《PRODUCE X 101》練習生就佔據9名,這之中有你的Pick嗎? 《完美搭檔》李壽根看到殷志源做了丟臉的事後...表示:「不要責怪志源,就當成是我做的吧!」 誰是最新撕漫男偶像?朴志訓奪壓倒性勝利! 【多圖】「行走的畫報」來了!李敏鎬今日(18日)的機場圖 出國參加時裝秀 tvN 改編爆笑網漫《很便宜,千里馬超市》 鄭惠成有望演出超市黑魔女! 韓劇《春夜》最後一集劇本已完成,是悲劇收場?還是Happy Ending呢? IU《德魯納酒店》劇照公開!變身高傲美麗的「酒店社長」,令人期待她展現新魅力! 鄭大賢結束獨立活動 加入新東家 STX Lion Heart 重新出發! 金銀淑編劇新作《THE KING》的「男二」是「他」!將與李敏鎬、金高銀等人合作 BTS防彈少年團影響力大 再度在《Radio Disney Music Awards》獲獎! 拉下了T.O.P和B.I的韓瑞熙還有大料:YG還有很多的人吸毒 GFRIEND 長大了!最新概念照時尚感性 〈Move〉在《Produce X 101》掀起話題 幕後製作人果然是 Zico! 創作才子歌手「鄭振永」為KBS奇幻劇《香水》獻唱OST,今日將公開音源! 殷志源下週隻身出擊 宋旻浩跨刀創作的主打歌名公開! 請夏回歸倒數六天 揭曉〈Flourishing〉收錄曲目! [釜山報導]釜山全城同慶處處應援藏驚喜 BTS防彈少年團圍繞你身邊 終於等到 Ailee 了!敲定 7 月初回歸 確定了!池昌旭、元真兒主演tvN新週末劇《請融化我》 預計9月底首播 且看且珍惜!4位在戲劇中大放異彩的1992年生男演員們 最晚明年一定要入伍 炎炎夏熱到了~一年一度新村水槍節 7月6日、7日:水槍準備好了嗎? 宣美自曝:我已經50kg了! 看到她胖了18斤的腿之後.... 穿這樣就要被罵? Berry Good祚弦Cosplay《英雄聯盟》狐妖阿璃惹爭議! EXO XIUMIN入伍一個月啦!全能大哥射擊&俯臥撐&仰臥起坐全是特級~ 又能聽到你的歌聲真好!鐘鉉演唱的IU《憂鬱時鐘》Guide版公開:是那個聲音啊... 【有片】又會Rap又是主唱!黃金忙內柾國炫技,哥哥全程帶著老父親笑容

大家有追這一部嗎?只聽一小片段就覺得振永的歌聲好迷人啊~!!!

歌手兼演員且以創作在偶像裡脫穎而出的才子「鄭振永」,這一次為了KBS月火劇《香水》獻唱OST。



振永獻聲的歌曲《你說你是我的》(그댄 내꺼라고 말하는 거예요/You‘re saying you are mine)是一首能凸顯振永音色的抒情歌曲,描述男女主角在劇中對愛情的渴望。



▼官方釋出這首歌曲的一小片段:



振永更提到自己平時就對香氣很感興趣,有蒐集香水的嗜好,希望透過這首歌能帶給劇中更濃郁的香味就好了。



此外,振永將於本月20日前往陸軍訓練所報到,在結束基礎軍事訓練以後,以社會服務人員的身份展開軍旅生活。

主題曲《你說你是我的》完整音源將在今日18:00於各大音源網站公開。

(圖自:官方)

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞