大家有追这一部吗?只听一小片段就觉得振永的歌声好迷人啊~!!!

歌手兼演员且以创作在偶像里脱颖而出的才子「郑振永」,这一次为了KBS月火剧《香水》献唱OST。



振永献声的歌曲《你说你是我的》(그댄 내꺼라고 말하는 거예요/You‘re saying you are mine)是一首能凸显振永音色的抒情歌曲,描述男女主角在剧中对爱情的渴望。



▼官方释出这首歌曲的一小片段:



振永更提到自己平时就对香气很感兴趣,有搜集香水的嗜好,希望透过这首歌能带给剧中更浓郁的香味就好了。



此外,振永将於本月20日前往陆军训练所报到,在结束基础军事训练以后,以社会服务人员的身份展开军旅生活。

主题曲《你说你是我的》完整音源将在今日18:00於各大音源网站公开。

(图自:官方)

