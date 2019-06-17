《Running Man》劉在錫送咖啡車給朴敏英，卻沒給宋智孝？金鍾國一句話神救援！
綜藝 2019年6月17日 星期一13:45 MiJimin
上一次是李光洙&宋智孝，這次又扯出劉大神，咖啡車讓人壓力好大啊～！XDDD
昨天播出的《Running Man》中，成員們在一開場就聊到了彼此的近況，李光洙送應援咖啡車給正在拍《深淵Abyss》的朴寶英和李施彥，又再度扯上了沒送給宋智孝應援車這件事。
李光洙快速帶過這個話題，迅速對著宋智孝說：「姐姐，對不起！」劉在錫在一旁正想要針對此事討論時，李光洙打斷了他，並爆料說：「在錫哥，你上次不是送給敏英（咖啡車）嗎？」
劉在錫解釋說朴敏英送給自己很多東西，表達只是想回禮的心情，池錫辰就幫腔說智孝也送過秋刀魚乾，劉在錫見情勢不對，立刻向智孝深深一鞠躬，大家開始指責起劉在錫，智孝說自己光是想想都覺得難過。
劉在錫又再解釋說每當想起要送咖啡車時，智孝剛好都沒在拍戲，聽起來就是藉口啊～！XD 李光洙看到劉在錫臉變紅，也就更安心了，因為箭頭指向了別人。
之後劉在錫和李光洙尷尬的換到旁邊的位置，池錫辰就把宋智孝推靠近他們，氣氛越來越尷尬，金鍾國說了一句話解救了大家：「關係特別親近的話，就不會特別做這些了。」
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的確大家每個禮拜都會見到面，像家人一樣的存在，現場氣氛瞬間變為家人之間不要太計較，特別送咖啡車也很害羞，很難見到一面才會送咖啡車應援...等等。
▼We are family～XDDD，一起來看看這片段：
（圖自：愛奇藝）
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