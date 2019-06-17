《Running Man》刘在锡送咖啡车给朴敏英，却没给宋智孝？金钟国一句话神救援！
综艺 2019年6月17日 星期一13:45 MiJimin
上一次是李光洙&宋智孝，这次又扯出刘大神，咖啡车让人压力好大啊～！XDDD
昨天播出的《Running Man》中，成员们在一开场就聊到了彼此的近况，李光洙送应援咖啡车给正在拍《深渊Abyss》的朴宝英和李施彦，又再度扯上了没送给宋智孝应援车这件事。
李光洙快速带过这个话题，迅速对著宋智孝说：「姐姐，对不起！」刘在锡在一旁正想要针对此事讨论时，李光洙打断了他，并爆料说：「在锡哥，你上次不是送给敏英（咖啡车）吗？」
刘在锡解释说朴敏英送给自己很多东西，表达只是想回礼的心情，池锡辰就帮腔说智孝也送过秋刀鱼干，刘在锡见情势不对，立刻向智孝深深一鞠躬，大家开始指责起刘在锡，智孝说自己光是想想都觉得难过。
刘在锡又再解释说每当想起要送咖啡车时，智孝刚好都没在拍戏，听起来就是藉口啊～！XD 李光洙看到刘在锡脸变红，也就更安心了，因为箭头指向了别人。
之后刘在锡和李光洙尴尬的换到旁边的位置，池锡辰就把宋智孝推靠近他们，气氛越来越尴尬，金钟国说了一句话解救了大家：「关系特别亲近的话，就不会特别做这些了。」
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的确大家每个礼拜都会见到面，像家人一样的存在，现场气氛瞬间变为家人之间不要太计较，特别送咖啡车也很害羞，很难见到一面才会送咖啡车应援...等等。
▼We are family～XDDD，一起来看看这片段：
（图自：爱奇艺）
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