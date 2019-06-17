臉紅的思春期載譽歸來香港開個唱！以小清新歌聲治癒港迷

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有著「音源強盜」之稱的韓國小清新組合「臉紅的思春期」，昨晚（15日）假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行「2019 BOL4 ASIA TOUR IN HONG KONG」。

臉紅的思春期時隔近一年半再度在香港舉行演唱會，與現場樂隊獻上近二十首歌曲，包括多首經典人氣作品，粉絲們絕對是過了一個「耳朵懷孕」的晚上！



去年香港演唱會口碑良好，故此臉紅的思春期再度來港開騷的消息公開後，香港的一眾歌迷已表示相當期待。臉紅的思春期在觀眾的歡呼聲下登場，並接連獻唱新牒收錄曲《Picnic》以及人氣作品《Tell Me You Love Me》為演唱會揭開序幕。其後，兩位成員以廣東話親切地向觀眾打招呼，又不時做出各種可愛舉動叫觀眾歡呼，逗得現場粉絲大笑。



臉紅的思春期對於能再次在香港舉行演唱會表示很興奮，亦很期待與香港的歌迷製造幸福的回憶，故此特別安排了較多時間與在場的歌迷交流。臉紅的思春期演繹了《Fight Day》、《Mean》及《You(=I)》等旋律輕快的作品，其中在《You(=I)》舞台時，成員安智煐帶領全場跳了「心心體操舞」，場面有趣。臉紅的思春期亦準備了深受歌迷喜愛的抒情曲《To My Youth》，這首歌是寫關於年少時期面對的痛苦、挫折、徬徨，安智煐唱出深陷絕望之中的青少年的心情，不禁感觸落淚，臉紅的思春期的現場演繹觸動人心，演唱會第一部分在慰藉心靈的餘韻中作結。



其後臉紅的思春期再次出場，以新曲《Stars Over Me》作為演唱會第二部分的開始。之前臉紅的思春期在首爾演唱會上翻唱了包括防彈少年團等其他偶像團體的歌曲，展示了與平日小清新樂隊不同的魅力，今次來到香港，二人特別為香港的歌迷準備了Ariana Grande《Thank U, Next》的特別舞台，令粉絲大呼驚喜。隨後二人在進行新曲《Bom》舞台期間，成員禹智潤在台前把預先準備的簽名心型球拋到觀眾席給粉絲作為特別禮物，台下歌迷興奮爭奪，而安智煐更走到台下繞場一週與香港的粉絲近距離接觸，氣氛瞬間被炒熱。臉紅的思春期唱至《Mermaid》時，台下的歌迷們亮起手提電話的燈光，製造出一片燈海，場面感動。



在安可環節，臉紅的思春期再度出場與全場進行大合照，並擺出不同甫士讓台下的粉絲拍攝，不少粉絲以韓文大呼「我愛你」。臉紅的思春期在安可部分獻唱代表作《Galaxy》外，更即興讓歌迷點唱想聽的歌，其中有歌迷點唱《Chocolate》讓臉紅的思春期驚訝，表示很意外有粉絲記得這首舊歌，亦很感激可以首次在香港表演此曲。最後，臉紅的思春期唱出《Hard To Love》為演唱會劃下圓滿句號。



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