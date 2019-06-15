【K社韓文小百科】這些人才能被稱為「Hard Carry」啊！
生活 2019年6月15日 星期六10:00 Rui
韓語網路詞彙層出不窮，近幾年又開始流行起了「하드캐리」，到底是什麼意思呢？
「하드캐리」是[hard] + [carry] 的意思，從遊戲中隱身而來，表示在需要團隊合作的遊戲中將隊伍帶向勝利的人物，在網路中多表示「硬核」、「主核心」的意思。 如果在綜藝或者電視劇中，某位出演者有著出色表現，我們就可以稱之為是「하드캐리」了。
能作為「HARD CARRY」，必定是整個團隊中核心人物，譬如《姜食堂》中的姜鎬童、《Running Man》中的劉在錫~不知道小夥伴們是否也有新想要成為自己小團體裡的HARD CARRY呢？
除此以外，HARD CARRY有時候也會用在廣告中，也許是不起眼的產品，卻因為耀眼的代言人而產品熱度激增，最出名的一則例子就是宋仲基歐巴代言的濟州航空了，歐巴化身機師，瞬間有柳大尉上身的錯覺，真的是帥出了新天際。 據說濟州航空也因為宋仲基而當年銷售額上漲了不少~
「圖：《姜食堂》、《RUNNING MAN》」
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