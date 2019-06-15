【K社韩文小百科】这些人才能被称为「Hard Carry」啊！
生活 2019年6月15日 星期六10:00 Rui
韩语网路词汇层出不穷，近几年又开始流行起了「하드캐리」，到底是什么意思呢？
「하드캐리」是[hard] + [carry] 的意思，从游戏中隐身而来，表示在需要团队合作的游戏中将队伍带向胜利的人物，在网路中多表示「硬核」、「主核心」的意思。 如果在综艺或者电视剧中，某位出演者有著出色表现，我们就可以称之为是「하드캐리」了。
能作为「HARD CARRY」，必定是整个团队中核心人物，譬如《姜食堂》中的姜镐童、《Running Man》中的刘在锡~不知道小伙伴们是否也有新想要成为自己小团体里的HARD CARRY呢？
除此以外，HARD CARRY有时候也会用在广告中，也许是不起眼的产品，却因为耀眼的代言人而产品热度激增，最出名的一则例子就是宋仲基欧巴代言的济州航空了，欧巴化身机师，瞬间有柳大尉上身的错觉，真的是帅出了新天际。 据说济州航空也因为宋仲基而当年销售额上涨了不少~
「图：《姜食堂》、《RUNNING MAN》」
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