偶像團的經典逆行神曲TOP 11：每一首都讓人印象深刻！

偶像團的經典逆行神曲TOP 11：每一首都讓人印象深刻！

KPOP   2019年6月15日   星期六10:00   Sani  

很多好歌不是一推出就有幸廣為人知，而是經過聽眾長久的甄選，或是在某個意外契機下翻紅逆轉勝，今天就來看看都有哪些經典的逆襲神曲吧！

INFINITE《Be Mine》

剛推出時排名不高， 表演舞台後人氣迅速上升，接著就乘著口碑越傳越廣~

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Lovelyz《Ah Choo》

Lovelyz出演《My Little Television》、歌手鄭仁在《沈的聲音》上唱過這首歌之後排名上升：

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水晶男孩《Couple》

因為《無限挑戰—六六歌》之後順位急速上升！

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MAMAMOO《Decalcomanie》

在青龍電影節上表演後排名上升！ MAMAMOO在不同現場做出的細小改動都超有sense的~

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I.O.I《陣雨》

《Produce 101》第二季第七期（position評價）裡練習生重新演唱了這首歌，播出後歌曲逆行上榜並保持了很久。

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NU'EST《Hello》

在《Produce 101》第二季和成員們的人氣加持下重回榜單~

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PENTAGON《Shine》

因為旋律中毒性太強，最終還是逆襲了一把~

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Crayon Pop《Bar Bar Bar》

說到逆行神曲不得不提的一首歌！ 經典的直列五氣缸舞可是無數人cover的對象~

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EXID《Up And Down》

因為直拍而逆行翻紅的經典！ 也讓大家明白了直拍的重要性：

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N.Flying《Rooftop》

發行之初因為宣傳不力少有人知，但因為旋律非常抓耳而被各國歌迷自發轉載宣傳，終於在發行3個月後逆襲成為第一：

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Ladies Code《I’m Fine Thank You》

因為成員恩妃、梨世車禍去世而登上一位的歌曲，希望這樣的逆襲歌曲不會再出現了。

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Bonus：
最後一個不是來自偶像團但也是逆襲名曲，那就是Shaun的《Way Back Home》，發行2個月後突然出現在榜單一位，原因到現在仍然是謎：

（圖源：Youtube、各所屬社）

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