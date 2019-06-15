偶像团的经典逆行神曲TOP 11：每一首都让人印象深刻！

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很多好歌不是一推出就有幸广为人知，而是经过听众长久的甄选，或是在某个意外契机下翻红逆转胜，今天就来看看都有哪些经典的逆袭神曲吧！

INFINITE《Be Mine》

刚推出时排名不高， 表演舞台后人气迅速上升，接著就乘著口碑越传越广~



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Lovelyz《Ah Choo》

Lovelyz出演《My Little Television》、歌手郑仁在《沈的声音》上唱过这首歌之后排名上升：



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水晶男孩《Couple》

因为《无限挑战—六六歌》之后顺位急速上升！



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MAMAMOO《Decalcomanie》

在青龙电影节上表演后排名上升！ MAMAMOO在不同现场做出的细小改动都超有sense的~



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I.O.I《阵雨》

《Produce 101》第二季第七期（position评价）里练习生重新演唱了这首歌，播出后歌曲逆行上榜并保持了很久。



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NU'EST《Hello》

在《Produce 101》第二季和成员们的人气加持下重回榜单~



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PENTAGON《Shine》

因为旋律中毒性太强，最终还是逆袭了一把~



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Crayon Pop《Bar Bar Bar》

说到逆行神曲不得不提的一首歌！ 经典的直列五气缸舞可是无数人cover的对象~



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EXID《Up And Down》

因为直拍而逆行翻红的经典！ 也让大家明白了直拍的重要性：



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N.Flying《Rooftop》

发行之初因为宣传不力少有人知，但因为旋律非常抓耳而被各国歌迷自发转载宣传，终於在发行3个月后逆袭成为第一：



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Ladies Code《I’m Fine Thank You》

因为成员恩妃、梨世车祸去世而登上一位的歌曲，希望这样的逆袭歌曲不会再出现了。



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Bonus：

最后一个不是来自偶像团但也是逆袭名曲，那就是Shaun的《Way Back Home》，发行2个月后突然出现在榜单一位，原因到现在仍然是谜：



（图源：Youtube、各所属社）

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