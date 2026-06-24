短髮女神高準熹的人生首次相親，殊不知父母竟一起參與了！自曝理想型要有「孫錫求」的感覺

高準熹在23日播出的MBN綜藝節目《別人的家 珍貴的家人》中，透過婚姻諮詢公司進行了人生第一次的相親，她的父母則是透過螢幕在另一現場連線觀看著這一切。

在上一集節目中，高準熹接受了金源勳與金智友的特訓，終於參加了人生第一次的相親。他慎重地請人裝扮造型，仍然難掩心中的緊張。除此之外，對女兒的婚事也非常關心的高準熹爸媽，也來到了這場相親的場合，不過高準熹並不知情。高準熹表示其實自己原本也有著想結婚的念頭，只是沒遇到那個對的人，表達了自己對婚姻的看法。高準熹更在與對方見面前公布自己的理想型：要有演員孫錫求的感覺，身體則是要有爆發力，讓觀眾們對於即將登場的男主角有所期待。



另外，身處於另一房間，透過監視螢幕看著這一切的高準熹父母，成為觀眾們另一看點，比起任何人都更投入的父母親，當下反應相當逗趣，讓所有工作人員都覺得「感覺爸媽才是這場相親的主角」。相親一開始進行，高準熹就表示不知道該說什麼，自己沒什麼想法，極度i人的表現讓父母親在一旁都急了起來。



總是一頭俐落短髮造型的高準熹，給大家的感覺原本就是有些高冷，不過在這相親場合中她則顯得相當尷尬沉默，不知道該說些什麼，讓初次見面的兩人直到十幾分鐘過去，似乎還是無法熱絡起來。1985年生的高準熹，曾演出電視劇《追擊者 THE CHASER》《她很漂亮》《附身》等，近年來較無作品，但近期透過開設YT頻道在網路上也相當活躍。



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