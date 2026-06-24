戲裡放閃戲外揪衣領！許南俊公開《我的王室死對頭》幕後花絮照，林知衍秒變「涎鎮」笑翻粉絲

許南俊24日在 IG 上公開多張《我的王室死對頭》拍攝幕後照片，並寫下：「不想讓它太悲傷地離開，所以……辛苦了，世界啊。」照片中可以看到他與飾演女主角申瑞霜的林知衍（林智妍）在片場自然互動，留下滿滿拍攝回憶。



아 썅 개웃김 멱살 잡히면서 마지막에 >>연진아<< 이거 뭔데 ㅜㅜㅠㅜ pic.twitter.com/MxkR0yjR14 — 공육구 (@gongyookgu) June 23, 2026

不過，與劇中展現甜蜜火花的戀人關係不同，現實中的兩人卻呈現完全相反的歡樂日常。照片裡林知衍甚至抓住許南俊的衣領、揪住後頸，逗趣反差也展現出兩人私下的好默契。公開貼文後，粉絲紛紛留言：「我也不想送走車世界嗚嗚嗚」、「不要走」、「兩人真的好可愛」、「申瑞霜和車世界一定要幸福」、「被這部劇弄得團團轉，怎麼能離開」、「怎麼變成涎鎮（林知衍在《黑暗榮耀》角色）了」等，滿滿都是對角色的不捨。

《我的王室死對頭》開播初期收視率約4%，隨著劇情發展與口碑發酵，第5集便突破雙位數收視率，更曾創下 SBS 金土劇首度登上 Netflix 全球週榜（5月4日至10日）非英語電視節目 TOP10 第一名的紀錄，展現強勁人氣。



劇中，許南俊飾演被稱為「資本主義怪物」的財閥繼承人車世界，憑藉直球又深情的角色魅力，以及細膩自然的演技獲得觀眾喜愛，也讓他迅速成為備受矚目的浪漫喜劇男主角新星，人氣持續攀升。



接下來，許南俊也將攜手文佳煐、崔宇植、姜漢娜出演新劇《鯨魚星》。該劇改編自同名人氣網漫，以1926年的京城為背景，講述親日派家中的女僕許水兒，在救起落海的獨立運動家姜義賢後，展開的一段命運故事，也讓人更加期待他的下一次角色變身。



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