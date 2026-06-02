國民女團 I.O.I 完整體出演《全知干預視角》！回歸準備＋演唱會幕後全曝光，送給粉絲的特別驚喜禮物

幸福的時間過得好快！此次出演《全知干預視角》，也象徵本次韓國國內活動的收尾。

今日（2日）據韓媒報導，I.O.I 將以完整體出演 MBC 綜藝《全知干預視角》。節目中將公開從回歸準備到演唱會的幕後點滴，成員們的真實日常也將一次曝光，消息一出立刻引發粉絲熱烈關注。



I.O.I 是透過2016年選秀節目《PRODUCE 101》誕生的限定女團，成員包括全昭彌（SOMI）、金世正、崔有情、金請夏、金素慧、鄭彩娟、金度延、林娜榮、俞璉靜、周潔瓊、康美娜等人，並在完成約8個月活動後，於2017年正式結束團體活動，也成為許多粉絲心中的遺憾與不捨。



今年迎來出道10週年，成員們在各自於音樂與戲劇領域發展後再度合體回歸（周潔瓊、康美娜未參與本次活動）。久違重聚喚起10年前的珍貴回憶，也讓成員們再次展現對團體的深厚情感與默契。而這份真誠也反映在音源成績上，主打歌〈Suddenly（갑자기）〉憑藉口碑迅速發酵，不僅持續刷新榜單排名，更一舉拿下 Melon TOP100 與 HOT100（發行30日、100日榜）雙榜冠軍，再次證明 I.O.I 依舊不減的人氣。



上月31日，I.O.I 於首爾蠶室室內體育館成功完成《2026 I.O.I Concert Tour - LOOP in Seoul》演唱會，接下來也將前往泰國曼谷與香港展開巡演。而此次出演《全知干預視角》，被視為本次完整體回歸在韓國國內活動的溫暖收尾，也讓粉絲更加不捨。



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