BTS防彈少年團出道6週年！ Jimin為粉絲送上自製影片禮物

BTS防彈少年團出道6週年！ Jimin為粉絲送上自製影片禮物

明星   2019年6月13日   星期四11:35   Sani   2

今天是防彈少年團出道6周年的「生日」！ 全球各地粉絲送上祝福的同時，Jimin也給阿米們送來了「逆朝貢」禮物，真的超級暖啊！

今日淩晨，防彈少年團官方Twitter上PO出了短短14秒的「慶生」影片，留言「旅行。 防彈6周年紫愛你。 HBD_BTS。 」片中成員們一起旅行、戶外烤肉，其樂融融：


隨後Jimin也PO出一則影片，寫道：「感謝大家對防彈生日的祝福，我也準備了一個小禮物。 」原來是他用手機拍攝後編輯的影片，從成員們在台下的放鬆、調皮模樣，到巡演舞台上的華麗瞬間，再加上超有sense的動畫特效，讓人忍不住想看一遍又一遍：


防彈少年團2013年6月13日在韓國正式出道，首張專輯《2 COOL 4 SKOOL》主打歌《No More Dream》說出10代青少年心聲，同年在Melon Music Awards、第28屆Golden Disc、 第23屆首爾歌謠大賞、第3屆Gaon Chart Awards斬獲4座新人獎。

6年後，防彈少年團衝破了國界的限制成為國際明星，還登上溫布利球場舉辦演唱會，一舉寫下K-POP全新的歷史。 讓全世界阿米無比自豪的防彈少年團，未來的路也一起好好走下去吧！ ❤

（圖源：BIG HIT，BTS Twitter）

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留言/評論
  • Wai Wai Kwok
    HAPPY BRITHDAY BTS
    2小時前
  • Sana Yu
    613❤️防彈我愛你們🥰
    2小時前
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