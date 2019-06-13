BTS防弹少年团出道6周年！ Jimin为粉丝送上自制影片礼物

今天是防弹少年团出道6周年的「生日」！ 全球各地粉丝送上祝福的同时，Jimin也给阿米们送来了「逆朝贡」礼物，真的超级暖啊！
今日淩晨，防弹少年团官方Twitter上PO出了短短14秒的「庆生」影片，留言「旅行。 防弹6周年紫爱你。 HBD_BTS。 」片中成员们一起旅行、户外烤肉，其乐融融：
여행#방탄6주년보라해 #HBD_BTS pic.twitter.com/0SUszcLGRM— 방탄소년단 (@BTS_twt) 2019年6月12日
随后Jimin也PO出一则影片，写道：「感谢大家对防弹生日的祝福，我也准备了一个小礼物。 」原来是他用手机拍摄后编辑的影片，从成员们在台下的放松、调皮模样，到巡演舞台上的华丽瞬间，再加上超有sense的动画特效，让人忍不住想看一遍又一遍：
방탄생일 축하해 주셔서 감사해요— 방탄소년단 (@BTS_twt) 2019年6月12日
저도 작은 선물 준비했어요
#JIMIN#방탄생일ㅊㅋ pic.twitter.com/lhuEliUCgf
防弹少年团2013年6月13日在韩国正式出道，首张专辑《2 COOL 4 SKOOL》主打歌《No More Dream》说出10代青少年心声，同年在Melon Music Awards、第28届Golden Disc、 第23届首尔歌谣大赏、第3届Gaon Chart Awards斩获4座新人奖。
6年后，防弹少年团冲破了国界的限制成为国际明星，还登上温布利球场举办演唱会，一举写下K-POP全新的历史。 让全世界阿米无比自豪的防弹少年团，未来的路也一起好好走下去吧！ ❤
（图源：BIG HIT，BTS Twitter）
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