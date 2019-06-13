因B.I購買毒品爭議擴散！Rapper Bewhy無辜受到牽連，IG發文：「我這輩子都沒見過毒品！」

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昨日，韓國媒體「DISPATCH」報導，B.I（金韓彬）涉嫌吸毒。

他也透過IG發文表示：「曾經一段時間因為太痛苦和難受，想依賴不應該不該關心的東西這是事實，但也因為害怕最終沒能去做。」（延伸閱讀：B.I透過IG發文道歉並否認吸毒！因不洽當行為引起爭議：「我會虛心反省我的錯誤，從組合裡退出！」）



Rapper Bewhy的韓文「비와이」因為和B.I的「비아이」非常相似，因此遭到不少誤會。Bewhy透過IG限時動態發文「我是Bewhy」，還截圖實時搜索「Bewhy 毒品」並打上問號寫著「我這輩子都沒見過毒品」，甚至附上「稅務繳納已經正常處理」的截圖。



這也讓不少網友表示：「真的有點無辜」、「Bewhy超正直的」、「竟然還有繳稅證明」、「太幽默了」等等。而Bewhy曾在《Show Me The Money5》獲得冠軍，也將作為《Show Me The Money8》的製作人。



（圖：KSD、IG@shxxbi131、IG@bewhy.meshasoulja、Mnet）

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