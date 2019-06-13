樂童音樂家、李遐怡與YG娛樂合約到期分別是2021年、2023年！網友：「到期了就趕緊走吧！」
KPOP 2019年6月13日 星期四13:08 Yuan
近期因勝利「Burning Sun夜店事件」、梁鉉錫代表涉嫌性賄賂、逃稅等而備受爭議的YG娛樂、昨日又爆出B.I涉嫌吸毒。引發一連串的爭議，讓「冷凍庫」旗下藝人與YG娛樂的合約到期日被備受關注。
昨日就有網友提到：2014年4月出道的樂童音樂家與簽立訂了7年專屬合約，合約到期日是在2021年4月；李遐怡以2013年7月出道日為起點，簽訂了10年專屬合約，合約到期日是在2023年7月。這也讓不少網友表示：「到期了就趕緊走吧」、「真的浪費他們的才華」、「耽誤了人家的時間」等。
而樂童音樂家的哥哥李燦赫2017年入伍，日前退伍，兩年多的時間妹妹李秀賢始終沒有發行SOLO專輯，雖然在《認識的哥哥》中也解釋了原因，但有網友認為這理由太牽強。而睽違三年回歸的李遐怡，因為主打歌是由B.I負責歌曲的rap部分， 讓許多人擔心宣傳活動就此停擺。
（圖：YG、JTBC、IG@leehi_hi）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞