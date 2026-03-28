李遐怡 x Dok2驚爆熱戀中？！官宣合組新廠牌「808 HI」，男方生日當天發新歌〈You & Me〉

這組合真的難以想象！饒舌天王 Dok2 與實力派歌姬 李遐怡不僅宣布共同創立音樂廠牌「808 HI RECORDINGS」，更被爆出兩人已從音樂夥伴正式升格為「熱戀中」的螢幕情侶！

新廠牌「808 HI RECORDINGS」以 Hip-hop 與 R&B 音樂為基底，Dok2 與 李遐怡未來不僅會透過該廠牌進行個人活動，更計劃發展演唱會、影像製作及提攜後輩，持續與多位藝人合作。 除了個人專輯外，也將持續推出雙人合作企劃，並籌備包含巡迴演唱會在內的全球活動。



選在「生日」認愛？ 新歌〈You & Me〉訴說真實浪漫

今日下午 6 點，兩人將透過各大音源網站發行合作曲〈You & Me〉，正式宣告廠牌創立。 Dok2 特別選在自己生日（3 月 28 日）這天公開音源，為新的出發增添意義。

另據網路媒體《HIP》，Dok2 與李遐怡目前正在熱戀中，且近期已正式公開關係。 合作曲〈You & Me〉正是講述了兩人的故事，節奏緩慢、充滿濃厚 R&B 與嘻哈氛圍，表達了更加成熟且直率的情感。



網民炸鍋：這是愚人節玩笑嗎？

面對這對「夢幻組合」，韓國網友紛紛驚嘆：「還以為是愚人節玩笑！」、「這對組合完全想像不到」、「原來兩人只差 6 歲嗎？ （註：Dok2 1990年生，李遐怡 1996年生）」、「希望你們幸福」、「該不會是為了宣傳新歌才放的消息吧？」

此外，Dok2是韓國嘻哈界的代表性rapper兼音樂製作人，自 2000 年代中期活躍至今，曾引領 1LLIONAIRE RECORDS 的成功，為韓國嘻哈獨立廠牌運營樹立了典範。李遐怡 自SBS 選秀節目《K-pop Star》奪得亞軍後於 2012 年正式出道，以卓越的唱功與獨特的嗓音深受喜愛，特別是在 R&B 領域表現出眾。



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