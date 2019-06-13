梁鉉錫被疑曾安排律師幫B.I翻供！警方計劃重新調查B.I吸毒嫌疑
明星 2019年6月13日 星期四13:51 Sani
昨晚KBS News報導稱，B.I聊天對象A某在第一次調查中說給過B.I毒品，之後梁鉉錫與其見面並指派律師、要求其翻供，A某在隨後的調查中表示「沒有給B.I毒品」。
昨日，D社曝光了2016年iKON隊長B.I向A某表示希望購買毒品LSD的對話記錄，隨後B.I發聲明稱自己最終沒有購買。
然而，A某一開始接受調查時表示「曾把毒品給B.I」，警方記錄裡也將B.I記錄為「共犯」，但在A某見過梁鉉錫之後就翻供了。
據悉，A某在首次調查後的第二天接到YG聯絡，前往YG社屋並見到了社長梁鉉錫。 本事件的核心相關人士透露，梁鉉錫要求A某推翻關於B.I的供詞，並給他安排了律師。 之後A某和律師一起接受警方調查，表示「沒有給過B.I毒品」。
當時負責調查的員警感到律師言行頗為異常：「和一般的律師非常不一樣，會干預每一句口供，屬於過度辯護。 」而A某的態度也變得不自然，被問及為何翻供時，只說：「我不想說，已經是過去的事了。 」
警方表示，因為沒有A某的口供支援，因而無法對B.I進行尿檢等任何調查，就這樣將案件交給了檢方。 目前警方表示有可能對B.I進行重新調查。
（圖源：KBS News）
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