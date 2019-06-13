乐童音乐家、李遐怡与YG娱乐合约到期分别是2021年、2023年！网友：「到期了就赶紧走吧！」
KPOP 2019年6月13日 星期四13:08 Yuan
近期因胜利「Burning Sun夜店事件」、梁铉锡代表涉嫌性贿赂、逃税等而备受争议的YG娱乐、昨日又爆出B.I涉嫌吸毒。引发一连串的争议，让「冷冻库」旗下艺人与YG娱乐的合约到期日被备受关注。
昨日就有网友提到：2014年4月出道的乐童音乐家与签立订了7年专属合约，合约到期日是在2021年4月；李遐怡以2013年7月出道日为起点，签订了10年专属合约，合约到期日是在2023年7月。这也让不少网友表示：「到期了就赶紧走吧」、「真的浪费他们的才华」、「耽误了人家的时间」等。
而乐童音乐家的哥哥李灿赫2017年入伍，日前退伍，两年多的时间妹妹李秀贤始终没有发行SOLO专辑，虽然在《认识的哥哥》中也解释了原因，但有网友认为这理由太牵强。而睽违三年回归的李遐怡，因为主打歌是由B.I负责歌曲的rap部分， 让许多人担心宣传活动就此停摆。
（图：YG、JTBC、IG@leehi_hi）
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