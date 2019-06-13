艺声回归倒数五天 〈Pink Magic〉收录两首自创曲！ KANU真的推出孔刘「杯缘子」啦！快把欧爸带回家，挂在桌子、电脑、杯子上等都可以！ 《爸爸！我们去哪里？》的孩子们真的都长大了呀！成东镒儿女、柳镇儿子近况公开！ OCN新剧《Watcher揭密者》韩石圭、徐康俊最新预告飙帅～飙演技！ 《拥月》、《无理的前进》笑眼OPPA「李源根」今日低调入伍～！ 东方神起 U-Know 允浩首度只身发片 〈True Colors〉横扫海内外排行榜！ 梁铉锡被疑曾安排律师帮B.I翻供！警方计划重新调查B.I吸毒嫌疑 乐童音乐家、李遐怡与YG娱乐合约到期分别是2021年、2023年！网友：「到期了就赶紧走吧！」 女团(G)I-DLE确定本月26日回归，今日将进行MV拍摄～ BTS防弹少年团出道6周年！ Jimin为粉丝送上自制影片礼物 因B.I购买毒品争议扩散！Rapper Bewhy无辜受到牵连，IG发文：「我这辈子都没见过毒品！」 iKON将以6人形式进行日本巡演 终於重新等到了I.O.I！ 9人重组全新亮相，全昭弥&俞琏静遗憾缺席 《极恶对决》金武烈为与马东石平起平坐增重15公斤 从《她的私生活》到《0.0赫兹》 郑元昌可塑性高表现出色 Super Junior晟敏被要求退队后首次曝近况：纪念瘦身5kg 【旅游资讯】汉江公园露天游泳池&游乐场月底开放！最低1000元韩币入场 又一家台湾味在首尔：众所期待的珍煮丹来了！ VIXX 主唱 Leo 只身回归在即 最新主打歌预告片大展性感魅力！ YG：对旗下艺人每隔2个月进行一次毒检！韩网民：我们不信 BTS防弹少年团哥哥们镜头下的田柾国：这也太好哭了吧～

← 上一则 下一则 →