入伍前早已準備好妹妹的SOLO專輯 2年過去卻遲遲沒有下文…AKMU哥哥李燦赫親曝理由！
綜藝 2019年6月10日 星期一11:28 JiaJia
原來如此…無論如何，會等待李秀賢的SOLO專輯，為認真又努力的妹妹應援！ #這集認哥一定要看 #哥哥李燦赫講了好多海兵隊的事 #超好笑
樂童音樂家李燦赫&李秀賢、SOMI於上週六（8日）出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，整集節目觀看下來，可謂毫無冷場。幽默又有趣，逗笑許多觀眾。
李燦赫自海軍陸戰隊退伍後，第二天就參與節目錄製。被問及入伍前不是幫妹妹李秀賢準備好歌曲了嗎？但這2年都沒有新專輯的下文，到底是怎麼一回事呢？
李燦赫親自說明：「某天，秀賢給我發了一篇很長的郵件，文中提及：『哥哥，我好像不能發表哥哥給我製作的專輯了…現在的我，想要製作屬於自己的音樂』。」
當時，李燦赫就「嚄」一下，妹妹成長為音樂人了啊！就這樣，李秀賢一個人準備自己的SOLO專輯，所以專輯被延遲了。
樂童音樂家一起出演綜藝節目，當然要聽聽他們的「天籟嗓音」！兄妹倆帶來串燒歌曲，還即興使用「動物百科全書」、紅蚌等創作曲子，讓哥哥們驚呼連連，更表示：「這一定要收錄在新專輯啊～」
（圖片來源：JTBC《認識的哥哥》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞