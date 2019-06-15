韓國又又又漲價了！韓國國民：「庶民」已經吃不起參雞湯了～

夏天來臨，又到了韓國人「以熱制熱」要吃參雞湯的時候，而參雞湯也是遊客們必吃的一道美味，但是最近人們發現，參雞湯價格又漲了，就連韓國本國人都吐槽「參雞湯已經不是我等庶民吃得起的食物了」。
2019年參雞湯的售價已經高達18000韓幣（480台幣、120港幣），10年裡漲了5000韓幣，而這也只是最普通的參雞湯價格，加上鮑魚等珍貴食材的參雞湯售價則更高。
T家參雞湯因前韓國總統盧武鉉就職前與三星會長李健熙在此會餐而聞名於首爾，也是參雞湯界響噹噹的第一塊招牌，這裡的參雞湯就從去年的17000韓幣漲到了18000韓幣。
這些年，因韓國文化的盛行，吸引了不少國外遊客前來韓國旅遊，而韓餐也備受他們的喜愛，參雞湯就是經典美食之一。 T家參雞湯作為參雞湯界的金字招牌，價格自然最貴。 但傳統的參雞湯店價格也並未便宜許多，多數在15000-16000韓幣之間，一頓飯按照2人的標準就要花費30000-32000韓幣，難怪連韓國人自己都直呼價格太高吃不起。 位於中區的另一家知名K家參雞湯，最為出名的就是鮑魚參雞湯和山參參雞湯，售價均為22000韓幣。
看到逐漸漲價的參雞湯，市民們紛紛感歎：「到底裡面放了什麼好食材要賣這麼貴」、「一人份要接近20000塊，真的吃不起了」。 對於價格上揚，店家也表示無可奈何，不僅因為生雞的價格上漲，人工費、店面租金也每年都在增長。
「圖：NATE」
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