韩国又又又涨价了！韩国国民：「庶民」已经吃不起参鸡汤了～
旅游 2019年6月15日 星期六09:19 Rui
夏天来临，又到了韩国人「以热制热」要吃参鸡汤的时候，而参鸡汤也是游客们必吃的一道美味，但是最近人们发现，参鸡汤价格又涨了，就连韩国本国人都吐槽「参鸡汤已经不是我等庶民吃得起的食物了」。
2019年参鸡汤的售价已经高达18000韩币（480台币、120港币），10年里涨了5000韩币，而这也只是最普通的参鸡汤价格，加上鲍鱼等珍贵食材的参鸡汤售价则更高。
T家参鸡汤因前韩国总统卢武铉就职前与三星会长李健熙在此会餐而闻名於首尔，也是参鸡汤界响当当的第一块招牌，这里的参鸡汤就从去年的17000韩币涨到了18000韩币。
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这些年，因韩国文化的盛行，吸引了不少国外游客前来韩国旅游，而韩餐也备受他们的喜爱，参鸡汤就是经典美食之一。 T家参鸡汤作为参鸡汤界的金字招牌，价格自然最贵。 但传统的参鸡汤店价格也并未便宜许多，多数在15000-16000韩币之间，一顿饭按照2人的标准就要花费30000-32000韩币，难怪连韩国人自己都直呼价格太高吃不起。 位於中区的另一家知名K家参鸡汤，最为出名的就是鲍鱼参鸡汤和山参参鸡汤，售价均为22000韩币。
看到逐渐涨价的参鸡汤，市民们纷纷感叹：「到底里面放了什么好食材要卖这么贵」、「一人份要接近20000块，真的吃不起了」。 对於价格上扬，店家也表示无可奈何，不仅因为生鸡的价格上涨，人工费、店面租金也每年都在增长。
「图：NATE」
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