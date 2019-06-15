MONSTA X民赫膝蓋上的鯨魚紋身有來頭：「它會帶我和MONBEBE去任何地方！」
明星 2019年6月15日 星期六09:00 Sani
和粉絲商議後才鄭重紋身的民赫，真的超可愛啊~
MONSTA X成員民赫的右膝內側有一道因為出道初期做手術而留下的疤痕：
去年6月，民赫在直播中表示想在疤痕上做一個紋身來蓋住它，打算紋大一點的圖案、有顏色的那種：
還說明了鯨魚對於他的獨特意義：「鯨魚有著龐大的身軀，能帶著MONBEBE、家人和我一起去到我想去的任何地方，例如成功、健康、財富等等。 《One Piece》裡也有一隻鯨魚拉布，它一直用頭去撞島嶼，其實是從很久以前、很小的時候開始在那裡等待主人回來。 所以鯨魚也有一輩子等待某個人的含義，雖然是我沒有在等誰啦。 」
同時民赫的外形和氣質跟藍色很搭：
自己也有很多鯨魚主題的物品，像是耳機、T恤、包包和公仔：
最後...... 民赫的紋身成品就是這樣：一隻藍色的鯨魚！
不僅完全看不出受傷的痕跡，而且由花朵圖案和優雅的線條構成的鯨魚，本身也超美的！
總之一句：我們的民赫怎麼能那麼可愛啦~❤
（圖源：MONSTA X FB，Twitter@dhkrlgoa、OfficialMonstaX等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞