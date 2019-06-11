同樣都是抱娃開球：為什麼崔敏煥被罵上了熱搜榜 李輝才卻什麼事都沒有？
明星 2019年6月11日 星期二08:00 Rui
FTIsland成員崔敏煥一不小心就登上了韓網的熱搜，只是並非因為什麼好事，而是被罵上了熱搜榜。
崔敏煥和女團LABOUM出身律喜育有一歲的兒子贊兒，夫妻倆帶著寶寶參加了綜藝節目《做家務的男人》。 最近，因為節目需要，崔敏煥帶著兒子作為開球嘉賓亮相某棒球比賽，他將年僅1歲的兒子背在胸前開球，由於崔敏煥動作過猛，加上只有單手抱娃，孩子的上半身出現大幅擺動， 寶寶的頭部大幅度扭轉，整個人幾乎要被甩飛。照片出來後，崔敏煥被韓國網民集體炮轟只顧自己耍帥，不顧孩子安危。 爭議發酵後，賽事主辦方將相關影片刪除。崔敏煥也通過社交媒體上發文，承認因為自己的疏忽，讓孩子處於危險之中，向網友表示道歉。
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與此同時，不少網民又聯想到了李輝才曾經也抱娃開球的事情，對他的態度與對崔敏煥的態度形成了鮮明的對比。 2014年，李輝才帶著雙胞胎兒子書言書俊也參加了某場棒球賽的開球，當時父子3人正在拍攝綜藝節目《超人回來了》。 爸爸李輝才將雙胞胎兒子全都帶上了場，懷裡抱著一個，背後背著一個。 背後的寶寶被緊緊箍在了寶寶背帶中，而懷裡的寶寶則被李輝才緊緊摟住。 開球時，李輝才也並未像崔敏煥那樣上半身大幅度活動，而只是抬起了胳膊，因此書言書俊並未有大幅度顛簸扭轉，表情很是鎮定。
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這一對比也讓崔敏煥招來了更多的罵聲，雖然已經道歉，但依舊有不少民眾斥責他完全不顧孩子的安危，嚇得表示gif都不敢看第二遍。
「圖：NATE」
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留言/評論
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最主要李輝才投球時，只是做做樣子的感覺，動作不大，確實比較保護到孩子。崔敏煥動作很大，就像是根本沒有自覺懷中有一個孩子一樣的認真投球。。，
3小時前
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抱小孩的爸爸有問題，節目組也有問題，好好的幹麽要抱小孩開球🙄
3小時前
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