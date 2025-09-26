FTIsland李洪基因聲帶破裂臨時取消活動：「真的非常抱歉」目前正飽受聲帶長繭之苦

經典樂團 FTIsland 的主唱李洪基因聲帶受傷，臨時取消了原定的大學慶典舞台演出，他自己也非常自責，親自發文說明情況。

李洪基於 25 日透過個人帳號表示：「今天原本要去東國大學慶典，但因為出現了類似聲帶破裂的症狀，無法前往。覺得自己破壞了東國大學同學們珍貴的回憶時光，真的很抱歉。」



他接著說：「我一定會補償這段時間。對東國大學相關人士、同學們，以及等待我的粉絲們，真的非常抱歉。」演出取消的消息也透過東國大學學生會的公告對外公布。雖然舞台演出遺憾取消，但學生與粉絲們仍紛紛送上祝福，祈願李洪基早日康復。

此前，李洪基曾透露自己飽受聲帶結節（長繭）之苦。節目上他雖然喉嚨狀態不好，但還是敬業地前往錄影，每當喉嚨使用過度時，都能夠聞到血味，也有去醫院治療。

另外，李洪基將出演於 12 月 12 日至明年 2 月 22 日在韓電藝術中心大劇場上演的音樂劇《Sugar》。該劇以 1929 年禁酒令時代為背景，改編自電影《熱情似火》，講述兩名爵士樂手目擊黑幫殺人事件後，為了保命女扮男裝加入女子樂隊而展開的一連串故事。李洪基將飾演女扮男裝的薩克斯風手「Jo（Josephine）」，並登上舞台。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞