FTISLAND香港演唱會完滿落幕 瘋狂搖滾派對兩度encore全場high爆

韓國「經典搖滾男團」FTISLAND於2025年11月22日，假AXA安盛創夢館西沙GO PARK，由光尚娛樂主辦的《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱會圓滿落幕。

香港作為FTISLAND此次亞洲巡迴的尾站，主唱李洪基帶領貝斯手李在真及鼓手崔敏煥，以搖滾歌曲《Be Free》震撼開場，隨即一氣呵成連唱《Let it go！》、《Flower Rock》、《Time To》等多首經典。李洪基高呼「Are you ready HongKong?」瞬間點燃全場，引領「PRIMADONNA」（粉絲名稱）陷入瘋狂，展開一整晚的跳唱派對！

事隔一年再次在西沙GO PARK開演唱會，FTISLAND三子狀態大勇，表現興奮。李洪基率先跟粉絲打招呼，說：「你哋坐喺度好舒服呀？大家現在覺得怎麼樣，準備好未？這是最後一場就唔好俾佢停。」他希望粉絲一起站著聽，如同演唱會主題「MAD HAPPY」一樣，要跟他們high足全晚 :「舊年已經在這埸地跟大家見面，有這些場地太好了，今晚是亞洲巡迴的最後一站，期望一起度過最有意義一晚。」崔敏焕坦言好掛念大家，並要向粉絲講聲抱歉，他會盡力玩到打爆個鼓。然後李洪基向粉絲介紹台上另一位結他手大矢孝之，並取笑對方很怕羞。隨後FTISLAND接連送上《.T.I.V (Tears In Vain)》、《Mitaiken Future》、《PUPPY》等熱門快歌，李洪基更拿起花炮朝向觀眾席發射，將台上台下互動氣氛推向高潮。

演唱會來到中段部分，繼而唱出《Sunrise Yellow》、《Shinin' On》、《Siren》、《LET'S SEIZE THE DAY》、《Serious》、《THUNDERSTORM》及《Take Me Now》。李洪基坦言希望粉絲好好享受這場表演，笑言累到就死:「廿年來一路做亞巡是非常感恩的事，只要想見我哋，就隨時會見，你哋可以打電話俾我哋都得。」然後李洪基作打電話手勢，並取笑自己是大叔，粉絲是大嬸。

演唱會尾聲，FTISLAND三子返回後台，現場「PRIMADONNA」自發性大合唱，真摯歌聲讓成員們感動不已。在粉絲的熱情呼喚下，FTISLAND再度登場，獻上《Orange Days》、《疾風街道》等歌曲。此時，大會突然推出由粉絲準備的生日蛋糕，為崔敏煥慶生，讓他驚喜得眼泛淚光。他誠摯感謝大家的心意，許下願望，並承諾會以雙倍的熱情和力量回饋樂迷。

最後在歌迷熱情下，FTISLAND再次encore，以答謝粉絲的支持，FTISLAND唱出《CHAMPAGNE》，李洪基、李在真更瘋狂地向台下拋出結他pick和香蕉，樂迷爭相搶奪，氣氛火爆。鬼馬的他甚至作狀要將李在真的貝斯送給粉絲，引發陣陣尖叫。三子衷心感謝香港樂迷，並承諾一定會再回來，為這次「MAD HAPPY」演唱會畫下完美句點。





2025 FTISLAND 'MAD HAPPY'歌單

1.Be Free

2.Let it go !

3.Flower Rock

4.Time To

5.T.I.V (Tears In Vain)

6.Mitaiken Future

7.PUPPY

8.Freedom

9.Sunrise Yellow

10.Shinin' On

11.Siren

12.LET'S SEIZE THE DAY

13.Serious

14.THUNDERSTORM

15.Take Me Now

16.Orange Days

17.疾風街道

18.LIMITLESS

19.Sage

