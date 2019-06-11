同样都是抱娃开球：为什么崔敏焕被骂上了热搜榜 李辉才却什么事都没有？
明星 2019年6月11日 星期二08:00 Rui
FTIsland成员崔敏焕一不小心就登上了韩网的热搜，只是并非因为什么好事，而是被骂上了热搜榜。
崔敏焕和女团LABOUM出身律喜育有一岁的儿子赞儿，夫妻俩带著宝宝参加了综艺节目《做家务的男人》。 最近，因为节目需要，崔敏焕带著儿子作为开球嘉宾亮相某棒球比赛，他将年仅1岁的儿子背在胸前开球，由於崔敏焕动作过猛，加上只有单手抱娃，孩子的上半身出现大幅摆动， 宝宝的头部大幅度扭转，整个人几乎要被甩飞。照片出来后，崔敏焕被韩国网民集体炮轰只顾自己耍帅，不顾孩子安危。 争议发酵后，赛事主办方将相关影片删除。崔敏焕也通过社交媒体上发文，承认因为自己的疏忽，让孩子处於危险之中，向网友表示道歉。
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与此同时，不少网民又联想到了李辉才曾经也抱娃开球的事情，对他的态度与对崔敏焕的态度形成了鲜明的对比。 2014年，李辉才带著双胞胎儿子书言书俊也参加了某场棒球赛的开球，当时父子3人正在拍摄综艺节目《超人回来了》。 爸爸李辉才将双胞胎儿子全都带上了场，怀里抱著一个，背后背著一个。 背后的宝宝被紧紧箍在了宝宝背带中，而怀里的宝宝则被李辉才紧紧搂住。 开球时，李辉才也并未像崔敏焕那样上半身大幅度活动，而只是抬起了胳膊，因此书言书俊并未有大幅度颠簸扭转，表情很是镇定。
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这一对比也让崔敏焕招来了更多的骂声，虽然已经道歉，但依旧有不少民众斥责他完全不顾孩子的安危，吓得表示gif都不敢看第二遍。
「图：NATE」
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留言/评论
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最主要李輝才投球時，只是做做樣子的感覺，動作不大，確實比較保護到孩子。崔敏煥動作很大，就像是根本沒有自覺懷中有一個孩子一樣的認真投球。。，
3小时前
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抱小孩的爸爸有問題，節目組也有問題，好好的幹麽要抱小孩開球🙄
4小时前
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