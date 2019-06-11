終於等到好消息！姜丹尼爾創個人工作室＆7月出道

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經歷了Wanna One的解散，與經紀公司LM娛樂的合約糾紛後，姜丹尼爾終於要出道了！

據多位歌壇業界人士透露，姜丹尼爾正在以7月為目標籌備單飛出道中，為了本次的「回歸」已經集結了所需的隊伍。 建立了個人工作室的他還通過宣傳代理公司發佈了與LM娛樂發生糾紛以來的首個官方消息。

姜丹尼爾在官方通稿中表示：「被法院認可哥以獨自活動的姜丹尼爾為了SOLO出道而創建了個人工作室，為了SOLO出道最近他在位於首爾江南建立了KONNECT娛樂， 飽含了他想要通過活動鏈接Connect大韓民國Korea和世界的深意。 不久之後姜丹尼爾就會公開正式出道的日期和計劃。 」



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也許是為了預告回歸的好消息，姜丹尼爾還在9日晚突然發佈了直播，粉絲們時隔4個月重新聽到他的聲音。 姜丹尼爾表示：「我在難過的時期，各位粉絲們成了我很大的力量。 現在的我完全處於準備階段，音樂專輯也正在作業中，這次的音樂作品將由我參與詞曲的創作。 再等待一下下，我也正在煩惱能否呈現給大家好的音樂、好的訊息，請大家多多期待。」

「圖：姜丹尼爾IG」

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