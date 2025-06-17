姜丹尼爾確定下半年入伍！新歌〈Episode〉MV公開首次挑戰創作：「因為壓力很大，都寫進歌詞裡了」

人氣歌手姜丹尼爾將於今年（2025）下半年入伍：「其實原本打算更早入伍，但還是想在入伍前，盡可能展現最多的東西（給粉絲）、留下更多有意義的活動面貌。」

為紀念姜丹尼爾第六張迷你專輯《Glow to Haze》發行而舉辦的記者見面會，於16日下午1點30分在首爾市永登浦區 Parc.1 Tower 2 舉行。



《Glow to Haze》是姜丹尼爾時隔9個月推出的新專輯，主打歌〈Episode〉透過拉丁節奏與R&B結合，傳達初戀悸動的心情。第3首曲目〈Love Game〉是姜丹尼爾出道以來首次參與作詞、作曲的作品。

當天姜丹尼爾表示：「已確定是今年下半年入伍。其實原本打算更早入伍，但還是想在入伍前，盡可能用一些有意義的活動向大家問候，作為歌手在舞台上留下、展現最多的東西後再去入伍。」並補充：「以這次專輯為起點，接下來還準備了後續活動，希望大家多多期待。」



他也坦言，在首次參與作曲與製作的過程中，經歷了不少辛苦與煎熬：「這次作品最大的壓力就是時間。以我的職業來說，平時其實不太需要被截稿壓著走，但這次是第一次因為截稿期限而感到那種急迫和完全沒有餘裕的情緒。雖然如此，那也是種挺有趣、挺新鮮的感受。」

「當時壓力真的很大，我也無法去排解。反而是把那種暴躁又感傷的情緒寫進了歌詞裡。雖然不具攻擊性，但像是在發火，表達了在這段令人煩膩的關係裡，明明知道自己很痛苦、受了傷，卻還是不知道為什麼放不下的那種疑問，都如實融入歌裡了。」



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