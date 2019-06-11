金Samuel IG宣佈獨立活動！BRAVE娛樂：「金母單方面解約，將採取法律手段」
明星 2019年6月11日 星期二08:00 Sani
昨日，BRAVE娛樂發佈官方聲明，表示「從金Samuel母親那邊收到了單方面的解約通知。 」
金Samuel本月8日在個人IG上留言稱：「想在這裡最先告訴各位粉絲，我將從現在開始單獨活動。 將通過各種途徑和大家交流，很快就會帶來好聽的歌曲和表演。」
但是，他在做出這一發言時，與所屬社BRAVE娛樂的關係似乎並沒有理清。 上個月底就有傳聞說金Samuel準備離開所屬社，同時金Samuel在IG上貼出的不少內容都意味深長，如「其他的路」、「一定要相信我，都會變好的」、「不要擔心，我愛你們，Garnet（注：粉絲名）」， 據推測也是暗示即將離開這間帶他出道的公司。
對於金Samuel的獨立活動言論，所屬社BRAVE娛樂上月底還表示「沒有的事，正在和金Samuel準備美國活動」，昨日終於發表聲明回應：「 金Samuel還是未成年人，其母親與公司發生意見衝突，因此從金Samuel母親方面收到了單方面的專屬合約不存在確認通知書。 」
BRAVE娛樂強調：「我公司2014年與金Samuel簽約到現在，一直在各方面給予誠實的支援，為藝人的成長和藝人管理業務進行慷慨投資，在所有方面都忠實地執行工作。 目前我公司與金Samuel仍然維持合法合約，沒有給予任何不妥當的待遇。 我公司將在合適的流程範圍內，與金Samuel採取法庭對應。 」
有分析稱，金Samuel如果無法和所屬社達成協議，可能也會像姜丹尼爾一樣走上與公司打官司的道路。
（圖源：金Samuel IG）
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留言/評論
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如果真的是無理解約的話那他媽媽真是......當初十七也是媽媽阻止才退出的，現在又是有什麼問題了呢⋯⋯希望202的孩子都能平安
1小時前
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這孩子不是和公司代表關係很好的嗎? 一手把他帶大讓他成長到今天, 也算很有恩情吧, 母親確定真的沒問題嗎? 可千萬不要看見別人能做到, 就傻傻地也跟著去做~
2小時前
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