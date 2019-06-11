终於等到好消息！姜丹尼尔创个人工作室＆7月出道

终於等到好消息！姜丹尼尔创个人工作室＆7月出道

明星   2019年6月11日   星期二08:05   Rui   4

经历了Wanna One的解散，与经纪公司LM娱乐的合约纠纷后，姜丹尼尔终於要出道了！

据多位歌坛业界人士透露，姜丹尼尔正在以7月为目标筹备单飞出道中，为了本次的「回归」已经集结了所需的队伍。 建立了个人工作室的他还通过宣传代理公司发布了与LM娱乐发生纠纷以来的首个官方消息。

姜丹尼尔在官方通稿中表示：「被法院认可哥以独自活动的姜丹尼尔为了SOLO出道而创建了个人工作室，为了SOLO出道最近他在位於首尔江南建立了KONNECT娱乐， 饱含了他想要通过活动链接Connect大韩民国Korea和世界的深意。 不久之后姜丹尼尔就会公开正式出道的日期和计划。 」

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也许是为了预告回归的好消息，姜丹尼尔还在9日晚突然发布了直播，粉丝们时隔4个月重新听到他的声音。 姜丹尼尔表示：「我在难过的时期，各位粉丝们成了我很大的力量。 现在的我完全处於准备阶段，音乐专辑也正在作业中，这次的音乐作品将由我参与词曲的创作。 再等待一下下，我也正在烦恼能否呈现给大家好的音乐、好的讯息，请大家多多期待。」

「图：姜丹尼尔IG」

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留言/评论
  • Yu Sun Le
    Jao Didi
    1小时前
  • Ascott HO
    孩子, 要加油啊~ 等了好久終於看到你要出道了, 雖然是CN飯可是姐姐也會給你應援的~
    2小时前
  • 李香霖
    Yui Shan Lee 好想他😢
    4小时前
  • Eliana Leal Dos Santos
    3小时前
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