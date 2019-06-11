與知名製作人攜手 U-Know 允浩首張個專明問世！
KPOP 2019年6月11日 星期二08:15 施乃琪
再過一天，東方神起隊長 U-Know 允浩就要發行出道 15 年來的首張個人專輯〈True Colors〉，快來看主打歌的首波 MV 預告！
SM Entertainment 近日再度公開 U-Know 允浩的最新預告照與主打歌 "Follow" 首波 MV 預告片，並透露他的〈True Colors〉由曾為 SM 旗下眾多歌手寫出暢銷曲的劉英振，和全球知名的音樂製作人 Thomas Troelsen、LDN Noise 聯手打造，即將從各方面下手釋放出獨屬於 U-Know 允浩的魅力。
〈True Colors〉以主打歌 “Follow” 為首共收錄了六首歌曲，除了堅強的製作陣容外，與 U-Know 允浩有多年交情的 BoA、饒舌歌手 Giribo等人也都跨刀獻聲，準備攜手打造出無比精彩的作品。
另一方面，〈True Colors〉將於 12 日正式發行，而 U-Know 允浩除了會立刻展開宣傳活動，月底又會緊接著啟動東方神起的安可場表演《CIRCLE- #with》，在泰國、菲律賓及香港開唱！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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