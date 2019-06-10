再沒有比這部劇更瑪麗蘇的故事了！《SKY Castle》「藝書」金惠允加盟新劇，出身豪門還集5大帥哥男主寵愛於一身？！
韓劇 2019年6月10日 星期一11:30 Rui
在《SKY Castle》中憑藉「藝書」一角大獲好評的金惠允接拍新戲，出演MBC TV新電視劇《意外發現的一天》，又一次扮演女高中生。
《意外發現的一天》改編自網漫《意外發現的7月》講述了女高中生端午反抗既定命運，收穫愛情的故事。金惠允飾演女主角殷端午，她出生豪門，且是家中唯一的女兒，命運早已被安排好，卻因為愛情而產生了抵抗心。
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本劇除了由人氣漫畫改編之外，另一大看點就是集齊了5位帥氣鮮肉男演員，平均身高185cm，無論是哪一位都和金惠允形成了高萌身高差！男一號河路由男團SF9的路雲擔任，完美的愛豆長相讓人一見傾心。 暗戀端午、端午的未婚夫白經則由李材旭出演，他身高187cm，有著硬漢與少年味並存的外表。
此外，還有鄭建柱、金勇大和李泰利分別扮演與金慧允有著糾葛的李道華、吳南柱與陳未采，每一位都身材修長，顏值出色，讓人看一眼就難忘，也難怪觀眾們已經開始羨慕集5大帥哥的寵愛與一身的金慧允了。
《意外發現的一天》將於9月開播。
「圖：NATE」
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